Шахматная мозаика.

Начало весны для красногвардейских шахматистов выдалось очень насыщенным. В рамках традиционной культурно-спортивной эстафеты между муниципальными образованиями Белгородской области наши спортсмены дважды сразились с представителями Валуйского района. На своей земле они победили со счетом 6-3. Команду района представляли Сергей Фетисов (г.Бирюч), Борис Семенов (с.Коломыцево) и Александр Фетисов (г.Бирюч). В ответной встрече наши земляки усилиями Сергея Фетисова, Александра Лозенко (с.Засосна) и Александра Якименко (с.Ливенка) вновь оказались сильнее 5-4.

Не остались в стороне от шахматных баталий и школьники. Впервые за много лет проведено личное первенство среди юных шахматистов района. Четыре десятка мальчиков и девочек представляли свои учебные заведения в турнире по швейцарской системе. Первое место с результатом 8 очков из девяти завоевал Сайфутдинов Семен (Верхососенская СОШ), второе-третье место с результатом 7 из 9 поделили Ковалев Андрей (Калиновская СОШ) и Козлов Вадим (СОШ г.Бирюча).

Так же на территории нашего района состоялись соревнования второго этапа областной спартакиады «За физическое и нравственное здоровье нации» в третьей группе «С». Пять команд группы представили все уголки нашей области. Помимо хозяев в турнире приняли участие команды Старооскольского, Краснояружского. Грайворонского и Красненского муниципальных образований. Круговой командный турнир определял двух победителей группы для участия в финальной части спартакиады. Команда нашего района в составе Сергея Фетисова, Александра Лозенко, Фетисова Александра и Савиной Натальи выиграв все матчи, получила это почетное право. Вторыми стали шахматисты Красненского района. --Сергей Фетисов