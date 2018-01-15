Шахматисты на открытии центра образования №15 в г.Белгорода

11 января состоялось открытие новой школы - Центра образования №15. Шахматисты ДЮСШ №4, (а среди них есть много учащихся новой школы), показали мастер класс ребятам 2-х классов. Они выступили с театрализованным представлением в шахматных костюмах на огромной шахматной доске, которая расположена в большом зале школы. "Шахматные фигуры" рассказали, как они умеют "ходить", показали расстановку фигур на доске и даже научили новых шахматистов ориентироваться "в шахматной стране". С каким интересом и азартом наперегонки расставляли огромные фигуры на гигантской доске, играли в игру "Найди шахматное поле". А в конце мероприятия две команды сразились в шахматном поединке: команда девочек, под руководством Шахматной Королевы и команда мальчиков, предводителем которой стал сам Шахматный Король. Победила дружба.

В это же самое время за столами проходил первый шахматный турнир центра образования №15, посвященный открытию школы. Победителем стал Ларин Сергей. Второе место занял Виноградов Кирилл, 3-4 места поделили Бондарев Сергей и Леонтьенко Максим -все ребята из 8 класса. Лучший результат среди младших школьников показал второклассник Немков Вадим.