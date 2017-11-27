Шахматисты клуба "Мыслитель" праздновали День Матери

Клуб «Мыслитель» в честь Дня матери устроил для членов клуба и гостей яркий праздник. Открыл его, с поздравлением женщинам-матерям, председатель клуба, член Общественной палаты Белгородской области Владимир Зацепин. Также очень эмоционально и душевно поздравили женщин председатель Белгородского регионального отделения «Союз ветеранов России» Аркадий Бармин и член президиума городского совета ветеранов Николай Бекетов. Потом состоялся большой концерт, где дети и взрослые читали стихи о маме, о материнской любви и верности, а песни о мамах, под русскую гармошку, пел весь зал от мала до велика. Завершился праздник шахматным фестивалем, где участвовали почти 40 человек – в детском, мужском и женском турнирах. Мужской и женский турниры прошли в смешанном формате, где играли и дети, и взрослые, имеющие высокие разряды или звание кандидата в мастера.

В детском турнире первое место занял Харченко Семен, второе – Вологин Владислав, третье – Махов Александр.

В мужском турнире, где играли 19 человек, упорная борьба развернулась между школьниками и ветеранами шахмат. В итоге победила молодость. 1-2 места поделили школьники Волошкин Даниил и Зеньков Максим. 3-4 места заняли ветераны Мотузный Анатолий и Мирошников Михаил, отставшие всего на половину очка от победителей. А 5-6 места поделили ветеран Мирзабеков Эдуард и школьник Чурилов Константин.

В женском турнире, где играли 12 человек – 6 женщин-ветеранов и 6 школьниц, в общем зачете первое место заняла ветеран Гавриленко Рита, второе место у школьницы Голиковой Алисы, показавшей очень интересную игру и отставшей от победительницы всего на одно очко.

В зачете по возрастам - у женщин-ветеранов: 1 место – Гавриленко Рита, второе - Цыганенко Алла, третье – Ковалева Альвина; у школьниц: первое место – Голикова Алиса, второе – Ельникова Милена, третье – Сизоненко Яна.

В детском турнире победители и призеры получили грамоты от областной и городской федераций шахмат. В женском турнире - у женщин победительница и призеры получили грамоты и медали, а также все участницы женщины-ветераны – призы от спонсора турнира Владимира Кушнаренко. У девочек победительница и призеры также были награждены грамотами.

Коллектив отдела производственной литературы Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, где состоялся праздник, был награжден грамотой за теплоту, радушие и высокий профессионализм в работе с детьми и ветеранами клуба «Мыслитель».

Участники клуба выражают благодарность директору ДЮСШ №4 Луценко Ирине Владимировне и завучу Ковтун Елене Николаевне, а также тренерам: Волошкину Владимиру, Масловой Ирине, Окунь Леониду и Окунь Ольге за большую помощь в организации и проведении праздника, посвященного Дню матери.

Член Общественной палаты Белгородской области, председатель клуба «Мыслитель» Владимир Зацепин.