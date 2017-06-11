Шахматистки из нашей области удачно выступили в XII ежегодном всероссийском шахматном фестивале "Морская гавань" - г. Анапа (Краснодарский край).

Соревнования проходили с 1 по 11 июня. В рамках фестиваля состоялись этапы Кубка России среди мальчиков и девочек в возрастах до 9, 11,13,15 лет.

Первое место среди девочек до 13 лет, с результатом 7,5 очков, заняла Дорохина Елизавета из Губкинского района (тренер Ситников С.В.)

Второе место среди девочек до 11 лет, набрав 8 очков из 9, заняла Голикова Алиса (ДЮСШ №4 г.Белгород, тренеры Окунь О.Л и Окунь Л.Н.).

Белгородка Смирнова Дарья, набрав 5 очков, заняла 9 место из 22 участниц турнира среди девочек до 11 лет, а Попова Вероника из Старого Оскола в турнире девочек до 13 лет заняла 12 место из 18.