«Шаг к Великой Победе: 75 лет назад был освобождён Новый Оскол».

28 января 1943 года после ожесточённых боёв от немецко-фашистских захватчиков очистили ещё один город Белгородской области — Новый Оскол. Оккупация района началась 3 июля 1942 года и длилась 7 месяцев. В Новом Осколе хозяйничал гарнизон второй венгерской армии. Непрошеные гости отбирали у населения скот, зерно, тёплые вещи, угоняли молодёжь в Германию на принудительные работы. За время пребывания в районе захватчики разрушили мелькомбинат, электростанцию, маслозавод, почти все больницы, школы и машинотракторные станции. Городскому и районному хозяйству был нанесён убыток в несколько десятков миллионов рублей.156 мирных жителей и военнопленных были убиты или зверски замучены. Освободители подошли к городу лишь 28 января 1943 года. Это были части Идрицкой стрелковой дивизии. Первой в город ворвалась транспортная рота, которая вступила в бой с эсэсовским полком из дивизии «Великая Германия». Ей на помощь пришли и другие наступающие части. В боях за Новый Оскол принимали участие войска 270-й, 219-й стрелковых дивизий, 106-го авиаполка, 800-го штурмового авиаполка, некоторые части 18-го стрелкового корпуса. В ночь на 29 января город освободили. При этом пали около 500 солдат и офицеров Красной Армии, 138 из них покоятся в братской могиле на главной площади города. В 1985 году здесь впервые вспыхнул Вечный огонь в честь павших воинов. И сегодня жители Нового Оскола возлагают цветы и венки к памятникам воинам-освободителям и Вечному огню.

По традиции в Читальном Зале Центральной библиотеки прошёл шахматный турнир, который был посвящён Дню освобождения города Новый Оскол от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Соревнование проводилось по Швейцарской системе в семь туров. Контроль времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

С результатом 7 очков из 7! первое место в этом турнире занял кандидат в мастера спорта из города Старый Оскол Олег Ковалёв. На втором месте Мурвалат Юсубов (с.Великомихайловка, Новооскольский район) набравший 6 очков. Замкнул тройку призёров Иван Скурятин (г.Новый Оскол). Победитель и призёры награждены дипломами и медалями соответствующих степеней, которые предоставил отдел по физической культуре и спорту Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского района и призами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья». Победителю вручён Кубок.

Призы также получили: Леонид Мирошников – ветеран соревнования, Филипп Крупенко – лучший результат среди школьников, Дарья Булавина – лучший результат среди девочек.

Новооскольская общественная организация «Союз пенсионеров России» наградила самых юных участников турнира Артёма Рикуна и Диану Семенюк сладкими призами.

Для участников соревнования была организована выставка книг «Искусство игры в шахматы».

Сергей Гончарук – главный судья соревнования