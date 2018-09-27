Сезон открыт!
15-22 сентября в шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 состоялись шахматные турниры, посвященные началу учебного года.
Соревнования проводились по Быстрым шахматам, всего приняли участие - 48 шахматистов.
В турнире "А" играли шахматисты учебно-тренировочных групп. Итоги турнира:
1 место- Сергиенко Иван,
2 место- -Дикунов Артем,3 место - Шалопутов Сергей
Среди девочек лучший результат показали:
1 место - Смирнова Дарья,
2 место - Тичак Ксения,3 место- Долгополова Виктория.
В турнире "В" играли шахматисты клуба, посешающие группы начальной подготовки, спортивно-оздоровительные группы.
Призеры турнира:
1 место - Ильенко Филипп,
2 место - Щербинин Дмитрий,
3 место - Чернов Илья (дошкольник)
У девочек призовые места распределились так:
1 место - Деркач Софья,
2 место - Дикунова Алена,
3 место - Дуганова Евгения
Призеры турниров награждены грамотами МБУДО ДЮСШ №4.
В планах шахматного клуба - проведение субботних турниров для воспитанников клуба и приглашенных шахматистов!
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