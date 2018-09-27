Сезон открыт!

15-22 сентября в шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 состоялись шахматные турниры, посвященные началу учебного года.

Соревнования проводились по Быстрым шахматам, всего приняли участие - 48 шахматистов.

В турнире "А" играли шахматисты учебно-тренировочных групп. Итоги турнира:

1 место- Сергиенко Иван,

2 место- -Дикунов Артем,3 место - Шалопутов Сергей

Среди девочек лучший результат показали:

1 место - Смирнова Дарья,

2 место - Тичак Ксения,3 место- Долгополова Виктория.

В турнире "В" играли шахматисты клуба, посешающие группы начальной подготовки, спортивно-оздоровительные группы.

Призеры турнира:

1 место - Ильенко Филипп,

2 место - Щербинин Дмитрий,

3 место - Чернов Илья (дошкольник)

У девочек призовые места распределились так:

1 место - Деркач Софья,

2 место - Дикунова Алена,

3 место - Дуганова Евгения

Призеры турниров награждены грамотами МБУДО ДЮСШ №4.

В планах шахматного клуба - проведение субботних турниров для воспитанников клуба и приглашенных шахматистов!