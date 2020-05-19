Сергей Карякин и Александр Морозевич провели онлайн-сеансы с победителями космического фестиваля

18 мая гроссмейстеры Сергей Карякин и Александр Морозевич провели сеансы одновременной игры на портале www.ChessKing.com для победителей шахматного Интернет-турнира, организованного Федерацией шахмат России, Госкорпорацией «Роскосмос» и Московским музеем Космонавтики ровно месяц назад. Сеансеры одержали уверенную победу 17,5:4,5. Лишь пяти участникам удалось добиться положительного результата.Призеры корпоративного турнира Госкорпорации “Роскосмос” Шапиро Сергей из команды «ГНЦ ФГУП Центр Келдыша» и Королев Павел из команды «АО Корпорация ВНИИЭМ» одержали победы, а Егоров Андрей из команды «НПО Техномаш-1» сделал ничью.Среди юных шахматистов победы одержали Волошкин Даниил (г. Белгород, команда «Клуб золотая пешка ЦО № 1») и Землянский Иван (г. Тюмень, команда «Шахматная школа Карпова»).19 мая все призеры примут участие в онлайн встрече c лётчиком-космонавтом, Героем Советского Союза Александром Ивановичем Лавейкиным и смогут получить на память его автограф.

Информацию предоставил Сергей Абрамов