«Семейный турнир по шахматам между детскими садами»

25 ноября в МБУДО «ДЮСШ им.А.Е.Щербака Новоосокльского района Белгородской области» в рамках проекта «Шахматы в детские сады» состоялся семейный турнир по шахматам. Главными действующими лицами турнира стали воспитанники детских садов, которые пришли на соревнование с папами, мамами и другими родственниками.

Участвовало шесть команд. Играли по круговой системе. Папы играли на первой доске в шахматы. На второй доске в шахматы играли дошколята. Третью доску закрепили за мамами. Но на ней можно было выставить бабушку, дедушку, старшего брата или сестру. Они играли в русские шашки.

В результате по 8 командных очков набрали сразу две команды. Дополнительные показатели вывели на первое место команду «Ладья» из МБДОУ «Детский сад №10» За эту команду играла семья Богатырёвых: папа Виталий, его шестилетняя дочь Александра и её дедушка Вячеслав Васильевич. На втором месте команда «Формула игры» из МБДОУ «Детский сад №6». Честь этого сада защищала семья Наумец: папа Сергей, его сын из подготовительной группы Егор, а также старший сын, шестиклассник МБОУ «СОШ №2» Тимофей.

Замкнула тройку призёров команда «Боевой слон» из МБДОУ «Детский сад №9». В составе этой команды играла семья Авдей: папа Роман, пятилетний Александр и мама Марина.

Все команды принявшие участие в соревновании награждены грамотами от Управления образования администрации муниципального района «Новооскольский район».

С.Гончарук – главный судья соревнования