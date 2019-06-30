29 июня на Центральной площади города Новый Оскол состоялся семейный турнир по русским шашкам. В этот день новооскольцы праздновали День молодёжи России. На старт вышло 8 семей по два человека в каждой команде. Сначала команды были разбиты на две группы. Играли по круговой системе. По две сильнейших команды из каждой группы вышли в финальную часть состязания, которая также проходила по круговой системе.

В результате упорной и бескомпромиссной борьбы первое место заняла команда семьи Беловых, в активе которой в финале 5 командных очков. Пятиклассник МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» Кирилл Белов играл с папой Валерием Ивановичем. Они улучшили свой прошлогодний результат. Сразу с третьего места шагнули на первое.

На второй строчке в турнирной таблице расположилась семья Нагорных. Пятиклассница МБОУ «СОШ №3» София Нагорная играла с бабушкой Аллой Андреевной Нагорной и повторила прошлогодний результат. В их активе 4 командных очка.

Первоклассница МБОУ «СОШ №4» Анна Щекина и её бабушка Таисия Дмитриевна Щекина, набрав 3 командных очка, замкнули тройку призёров. Отрадно отметить, что старшая сестра анны Алеся Щекина завоевала золотую медаль на первенстве Европы по гиревому спорту, который проходит в Париже.

Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского городского округа наградило команды, занявшие 1, 2 и 3 место грамотами и ценными призами. Грамотой награждена самая юная участница соревнования Алиса Жегулина (МБОУ «Детский сад №10»), которая играла с папой Дмитрием Васильевичем Жегулиным и пойдёт в школу только через год. Всех участников соревнования угостили конфетами.

С.Гончарук – главный судья соревнования