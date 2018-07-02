30 июня в Новом Осколе отпраздновали День молодёжи России. Уже стало традицией в этот день проводить семейный турнир по русским шашкам. На старт вышло 8 семей по два человека в каждой команде. Играли на Центральной площади города по круговой системе.

Выиграв 6 матчей и один матч, завершив вничью, первое место заняла команда семьи Шаталовых. Брат с сестрой Максим и Маргарита имеют большой опыт участия в соревнованиях. В их активе 13 командных очков.

Второе место заняла команда семьи Нагорных. София играла со своим дедушкой Александром. Они набрали 11 командных очков.

Набрав 10 командных очков, команда семьи Беловых, за которую играл Кирилл, и его папа Валерий замкнула тройку призёров.

Управление физической культуры спорта и молодёжной политики администрации муниципального района «Новооскольский район» наградило команды, которые заняли 1,2 и 3 места грамотами и ценными призами. Всех участников соревнования угостили конфетами.

С.Гончарук – главный судья соревнования