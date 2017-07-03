1 июля в Городском парке культуры и отдыха г.Новый Оскол состоялся семейный турнир по русским шашкам. Он был посвящён Дню молодёжи России. В соревновании приняло участие семь семейных команд. Играли по круговой системе.

Максим Шаталов и его сестра Маргарита Шаталова выиграли пять матчей и один матч сыграли вничью. Набрав в общей сложности 11 командных очков, они уверенно заняли первое место.

Сразу три команды пришли к финишу, набрав по 7 командных очков. Поскольку дополнительные показатели у них оказались одинаковыми, этим командам пришлось сыграть

между собой ещё один раз.

В результате второе место занял Игорь Радомский и его папа Александр Радомский. Замкнули тройку призёров Роман Веневцев и его дедушка Александр Яковлевич Алексеев.

Команда-победительница награждена кубком и грамотами, а все призёры грамотами от Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского района.

От шахматного клуба «Белая ладья» победители и призёры награждены ценными призами. Приз получил и самый юный участник соревнования Сергей Гончаров. Все участники получили сладкие призы.

С.Гончарук – главный судья соревнования