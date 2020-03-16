Ярким событием минувших выходных 14-15 марта 2020 года стал «Семейный шахматно-шашечный фестиваль», посвящённый Дню воссоединения Крыма с Россией. Один из турниров фестиваля, традиционно, был посвящен памяти воина-интернационалиста Вадима Чеченева.

Организатором мероприятия выступили МБУДО "Юность", МБУДО ДЮСШ №4, при активной поддержке молодёжного Совета территории № 27 города Белгорода (председатель И.В.Манышев) и управляющей компанией РЭУ

№ 5 (генеральный директор Л.А.Петрова).

В качестве почётного гостя на мероприятие присутствовал ветеран боевых действий, полковник Попович Николай Семенович.

С приветственным словом к участникам соревнований обратился председатель молодежного совета территорий №27 Манышев Илья Владимирович. Он пожелал всем успехов и побед, и отметил о необходимости проведения таких встреч.

Цель турнира – популяризация шахматной и шашечной игры среди детей и взрослых, организация активного и занимательного семейного досуга, укрепление семейных ценностей.

Приятно отметить, что многие семьи принимают участие в турнирах уже не в первый раз и всегда с нетерпением ждут и готовятся к очередному соревнованию.

По правилам участия в турнире от семьи участвовали 3 человека: один из них ребенок. В команде взрослых участников могли играть папа, мама, дедушка, бабушка или любой другой родственник, владеющий навыками игры в шахматы и шашки. Дети играли с детьми, взрослые между собой, а баллы складывались в общую семейную копилку команды. Победителем становилась семейная команда, набравшая наибольшее количество баллов.

В первый день фестиваля прошёл турнир по шахматам, посвященный памяти воина-интернационалиста В.Чеченева. В этот день все желающие собрались на мероприятие, чтобы не просто побороться за призы и доказать свое мастерство, но и, главным образом, почтить память воина, отдавшего жизнь за пределами родной страны. В традиционном турнире по шахматам, посвящённом памяти воина-интернационалиста В.Чеченева участвовало шесть семей.

Турнир проводился по Швейцарской системе в 5 туров. По результатам игры первое место заняла команда семьи Кривцовых, лишь по дополнительным показателям опередившая семью Селивановых, на третьем команда семьи Хвещеник.

Во второй день фестивали прошел турнир по шашкам, посвящённый Дню воссоединения Крыма с Россией - важнейшего исторического события для нашей Родины.

Турнир по русским шашкам состоял из 5 туров. Приняли участие десять семей. Победители распределились следующим образом: семья Кулиевых на первом месте, семья Тадевосян - на втором, семья Жариковых - на третьем месте.

Ну и, конечно же, что за соревнования без призов? Победители и призеры семейного фестиваля были награждены Кубками, дипломами и подарками.

Для всех участников и гостей был организован сладкий стол. Этот праздник останется надолго в памяти у ребят и их родителей. И неважно, кто стал победителем соревнований, главное, что все почувствовали атмосферу праздника, сердечности и доброжелательности, взаимного уважения и понимания. Главный же итог семейного праздника – это ещё одна возможность собраться детям и взрослым вместе, проявить стремление в достижении общей цели.

Педагог-организатор:

С.А.Топилина