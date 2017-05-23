«Сеансы одновременной игры»

В воскресенье, 21 мая, в Читальном Зале Центральной районной библиотеки г.Новый Оскол, под девизом «Шахматы и шашки против наркотиков и детской преступности», прошло необычное мероприятие. Оно было посвящено многократному Чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову, которому 23 мая исполняется 66 лет.

Лучшие ученики Сергея Валерьевича Гончарука показали мастер-класс. Сергей Безгин провёл сеанс одновременной игры по шахматам, а Сергей Локотков – сеанс одновременной игры по русским шашкам. Два часа продолжались баталии на 64-х клетчатой доске.

Против Сергея Локоткова играли 12 юных шашиста г.Новый Оскол. Общий счёт 12:0 в пользу сеансёра.

Сергею Безгину противостояло 22 юных шахматиста. 20 партий Сергей выиграл и 2 партии свёл вничью. Общий счёт 21:1 в пользу сеансёра. Вничью завершили свои партии Матвей Погорелов и Филипп Крупенко. Они награждены шахматными книгами.

После окончания сеансов для всех присутствующих был организован сладкий стол.

Михаил Попов – главный судья сеанса