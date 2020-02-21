«Сеанс одновременной игры по шахматам»

19 февраля в МБДОУ «Детский сад №9» города Новый Оскол пришёл выпускник детского сада 2019 года Максим Пивкин. Уже стало традицией в целях развития и популяризации шахмат приглашать в дошкольное учреждение выпускников для проведения сеансов одновременной игры по шахматам. Против первоклассника ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП» сели играть сразу три противника.

Дарья Голенко, Валерия Фатьянова и Артём Коджаев оказали упорное сопротивление Максиму. Несмотря на это сеанс закончился со счётом 3:0 в пользу сеансёра. Максиму вручили тетрадь шахматиста и сладкий приз. Участники сеанса получили сладкие призы. Довольные ушли с мероприятия и зрители. Их угостили конфетами.

С.Гончарук – педагог допобразования