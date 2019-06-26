23 июня в Читальном Зале Центральной библиотеки города Новый Оскол проходил сеанс одновременной игры по шахматам с юными шахматистами шахматно-шашечного клуба «Белая ладья». В качестве сеансёра выступил руководитель шахматно-шашечного клуба «Белая ладья» отдела культурно-досуговой деятельности центра культурного развития «Оскол» Сергей Валерьевич Гончарук.

Сеанс одновременной игры — форма спортивного мероприятия, в котором один человек (сеансёр) одновременно играет в интеллектуальную игру (шахматы, шашки, го) с несколькими противниками. В сеансах одновременной игры, как правило, высококвалифицированный профессиональный игрок играет против любителей. Так, сеансы одновременной игры проводили почти все чемпионы мира по шахматам.

Сеанс одновременной игры — зрелищное мероприятие, являющееся одним из средств пропаганды интеллектуальных игр.

Против своего наставника захотели сыграть 21 школьник и один дошкольник. Сеанс продолжался почти два часа. Дети продемонстрировали интересную, творческую игру. Несмотря на упорное сопротивление, только в одной партии сеансёр признал себя побеждённым. Воспитанница МБДОУ «Детский сад №9» Аделина Скурятина заставила «капитулировать» короля противника, выиграв ладью.

Общий счёт сеанса 21:1 в пользу сеансёра. Все участники сеанса награждены сладкими призами. Аделина за победу над своим учителем получила шоколадную медаль Чемпиона.

М.Попов – главный судья соревнования