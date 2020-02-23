С Юбилеем!

Опубликовано вс, 23/02/2020 - 00:05 пользователем Маслова Ирина

Шахматисты города Белгорода и Белгородской области поздравляют с юбилеем Зацепина Владимира Павловича - почетного председателя федерации шахмат города Белгорода, члена общественной палаты  Белгородской области, руководителя шахматного клуба "Мыслитель".

Владимир Павлович! Самые наилучшие пожелания в этот день  для вас-здоровья, счастья, долголнетия, благополучия и много новых шахматных побед!

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