с юбилеем!

В начале июня одному из лучших действующих детских тренеров Белгородской области по шахматам Владимиру Ивановичу Волошкину исполнилось 70 лет, из которых он более 45 лет учит детей игре в шахматы. Среди его воспитанников 5 мастеров спорта, более полусотни кандидатов в мастера спорта, сотни разрядников и тысячи детей, которых он просто научил играть в эту великую и мудрую игру – шахматы.

9 июня клуб ветеранов «Мыслитель» совместно с Белгородской государственной универсальной научной библиотекой устроил для юбиляра настоящий праздник: со сцены звучали поздравления от гроссмейстера Александра Иванова, от представителей ветеранских организаций, от коллег по работе в СДЮСШОР №4 – Ирины Масловой и Андрея Елизарова, от родителей его учеников, от представителя библиотеки Ирины Бондарь, от организатора праздника, члена Общественной палаты Белгородской области, руководителя клуба «Мыслитель» Владимира Зацепина.

Затем состоялся яркий концерт в честь именинника с танцами, песнями и стихами. А зрители в зале, которых собралось более 100 человек, дружно подпевали участникам концерта.

После концерта состоялись 3 шахматных турнира: мужской, женский и детский. В мужском турнире победил Валерий Козинов, в женском - Альвина Ковалева, в детском – Влад Вологин. Победители и призеры турниров были награждены дипломами от спорткомитета г.Белгорода и призами от спонсоров. Кроме этого, все дети, участвовавшие в турнире получили еще и по сладкому подарку.

Закончился праздник традиционным чаепитием, на котором еще долго поздравляли Владимира Ивановича Волошкина с днем рождения.

Юбиляр и организаторы мероприятия благодарят лично директора государственной универсальной научной библиотеки Рожкову Надежду Петровну и ее сотрудников за всестороннюю помощь и поддержку в деле проведения праздника.