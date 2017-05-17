«С места шахматных событий»

14 мая, в Читальном Зале Центральной библиотеки города Новый Оскол, прошёл XVII-й шахматный фестиваль «Дети – цветы жизни, Новый Оскол, 2017».

В результате первое место занял Филипп Крупенко (СОШ №1»), На втором месте его одноклассник Евгений Воробьёв. Замкнул тройку призёров Владислав Белов («СОШ №3»).

Среди девочек места распределились следующим образом: Эвелина Гоготова («СОШ №3») – 1-е место, Дарья Булавина («СОШ №1») – 2-е место, Валерия Горбатовская («СОШ №2») – 3 место.

В турнире, в котором сражались мальчики начальных классов, первое место занял Илья Кравченко («СОШ №3»), на втором месте – Игорь Радомский («СОШ №1»), на третьем – Артём Рикун («СОШ №3»).

Среди дошкольников победил Матвей Погорелов, на втором месте Дима Мелешков, на третьем Витя Секретарёв.

Успех Матвея не случаен. 12 мая, на базе «СОШ №1» п.Чернянка проходил третий тур регионального фестиваля «Мозаика детства» в номинации шахматный турнир «Умная игра». На турнир съехались по два юных шахматиста из г.Губкин, г.Старый Оскол, г.Короча, г.Новый Оскол и п.Чернянка, которые добились этого права заняв первые и вторые места в своих районных состязаниях.

Сначала было проведено два турнира по круговой системе, по 5 человек в каждом. Затем, согласно занятых мест, участники разыгрывали призовые места. Набрав в предварительном турнире четыре очка из четырёх возможных Матвей Погорелов (г.Новый Оскол) играл партию за первое-второе место с Романом Хлебниковым (г.Старый Оскол), который на предварительном этапе в другой подгруппе набрал три очка, но также занял первое место по дополнительным показателям. Пожертвовав коня за две пешки, Матвей вскрыл позицию неприятельского короля и поставил мат ферзём при поддержки пешки.

В партии за третье место Дима Мелешков (г.Новый Оскол) переиграл Ивана Жданова (г.Короча).

Хочется отметить единственную девочку из г.Губкин Алису Лужкову, которая достойно играла среди мальчиков и заняла почётное пятое место.

6 мая, в Читальном Зале Центральной библиотеки города Новый Оскол, состоялся блицтурнир по шахматам, посвящённый 72-й годовщине Великой Победы. В результате первое место занял Владимир Боровков, на втором месте Сергей Безгин. Замкнул тройку призёров Сергей Гончарук.

В турнире, где играли школьники, места распределились следующим образом: 1-е место – Илья Кравченко, 2-е место – Алексей Бакланов, 3- место – Кирилл Ветров. Среди школьников первых классов первое место занял Артём Рикун («СОШ №3»), на втором месте Константин Бесхмельницын («СОШ №2»), на третьем – Роман Веневцев («СОШ №2»). В зачёте среди девочек отличились Милана Корчагина и Валерия Горбатовская (обе из «СОШ №2»).

30 апреля наша Православная Церковь отметила День Жен – мироносиц. В Читальном Зале Центральной библиотеки города Новый Оскол состоялся блицтурнир по шахматам, который был посвящён этому событию, а также Майским Праздникам.

В результате первое место занял Сергей Безгин (г.Новый Оскол). На втором месте Мурвалат Юсубов (с.Великомихайловка). Замкнул тройку призёров Михаил Гринин (г.Новый Оскол).

В детском турнире победил Сергей Андрущенко («СОШ №4»), на втором месте – Игорь Радомский («СОШ №1»), на третьем Артём Рикун («СОШ №3»).

Победители и призёры всех этих турниров награждены грамотами и призами.

Сергей Гончарук – главный судья соревнований