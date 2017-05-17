«С места шахматных событий»

Опубликовано ср, 17/05/2017 - 23:05 пользователем Маслова Ирина

 

   14 мая, в Читальном Зале Центральной библиотеки города Новый Оскол, прошёл XVII-й шахматный фестиваль «Дети – цветы жизни, Новый Оскол, 2017».

   В результате первое место занял Филипп Крупенко (СОШ №1»),  На втором месте его одноклассник Евгений Воробьёв. Замкнул тройку призёров Владислав Белов («СОШ №3»).

   Среди девочек места распределились следующим образом: Эвелина Гоготова («СОШ №3») – 1-е  место, Дарья Булавина («СОШ №1») – 2-е место, Валерия Горбатовская («СОШ №2») – 3 место.

   В турнире, в котором сражались мальчики начальных классов, первое место занял Илья Кравченко («СОШ №3»), на втором месте – Игорь Радомский («СОШ №1»), на третьем – Артём Рикун («СОШ №3»).

   Среди дошкольников победил Матвей Погорелов, на втором месте Дима Мелешков, на третьем Витя Секретарёв.

   Успех Матвея не случаен. 12 мая, на базе «СОШ №1» п.Чернянка проходил третий тур регионального фестиваля «Мозаика детства» в номинации шахматный турнир «Умная игра». На турнир съехались по два юных шахматиста из г.Губкин, г.Старый Оскол, г.Короча, г.Новый Оскол и п.Чернянка, которые добились этого права заняв первые и вторые места в своих районных состязаниях.

   Сначала было проведено два турнира по круговой системе, по 5 человек в каждом. Затем, согласно занятых мест, участники разыгрывали призовые места. Набрав в предварительном турнире четыре очка из четырёх возможных Матвей Погорелов (г.Новый Оскол) играл партию  за первое-второе место с Романом Хлебниковым (г.Старый Оскол), который на предварительном этапе в другой подгруппе набрал три очка, но также занял первое место по дополнительным показателям. Пожертвовав коня за две пешки, Матвей вскрыл позицию неприятельского короля и поставил мат ферзём при поддержки пешки.

   В партии за третье место Дима Мелешков (г.Новый Оскол) переиграл Ивана Жданова (г.Короча).

   Хочется отметить единственную девочку из г.Губкин Алису Лужкову, которая достойно играла среди мальчиков и заняла почётное пятое место.

   6 мая, в Читальном Зале Центральной библиотеки города Новый Оскол, состоялся блицтурнир по шахматам, посвящённый 72-й годовщине Великой Победы. В результате первое место занял Владимир Боровков, на втором месте Сергей Безгин. Замкнул тройку призёров Сергей Гончарук.

   В турнире, где играли школьники, места распределились следующим образом: 1-е место – Илья Кравченко, 2-е место – Алексей Бакланов, 3- место – Кирилл Ветров. Среди школьников первых классов первое место занял Артём Рикун («СОШ №3»), на втором месте Константин Бесхмельницын («СОШ №2»), на третьем – Роман Веневцев  («СОШ №2»). В зачёте среди девочек отличились Милана Корчагина и Валерия Горбатовская (обе из «СОШ №2»).

   30 апреля наша Православная Церковь отметила День Жен – мироносиц.  В Читальном Зале Центральной библиотеки города Новый Оскол состоялся блицтурнир по шахматам, который был посвящён этому событию, а также Майским Праздникам.

   В результате первое место занял Сергей Безгин (г.Новый Оскол). На втором месте Мурвалат Юсубов (с.Великомихайловка). Замкнул тройку призёров Михаил Гринин (г.Новый Оскол).

   В детском турнире победил Сергей Андрущенко («СОШ №4»), на втором месте – Игорь Радомский («СОШ №1»), на третьем Артём Рикун («СОШ №3»).

   Победители и призёры всех этих турниров награждены грамотами и призами.

  

                             Сергей Гончарук – главный судья соревнований

Категория: 
Турниры
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