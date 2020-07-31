С Днём рождения, любимый город!»

25 июля возле отдела культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол» (Дом Дерябина) собрались любители интеллектуальных игр. Соблюдая все меры предосторожности, в присутствии медицинского работника, был проведёт турнир по шахматам, посвящённый 373-й годовщине со дня основания города Новый Оскол.

В результате бескомпромиссной борьбы первое место занял Сергей Катернюк (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»). На второй строчке в турнирной таблице расположился Егор Шемякин (МБОУ «СОШ №4»). Замкнула тройку призёров Анастасия Мальцева (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»).

В турнире для взрослых шахматистов победителем стал Николай Клюев (с.Слоновка). Второе место занял Иван Скурятин (г.Новый Оскол), третье – Леонид Мирошников (г.Новый Оскол).

Они награждены медалями и грамотами Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского городского округа.

Большой популярностью пользовались парковые шахматы, в которые с удовольствием играли дошкольники и шахматисты младших классов.

Клоун Клёпа был душой компании. Он загадывал ребятам загадки, играл в игры. В благодарность за это дети научили играть Клёпу в шахматы.

С.Гончарук – главный судья соревнования