«Русские шашки: Тематический турнир «Игра Бодянского».

26 августа в Читальном Зале Центральной районной библиотеки г.Новый Оскол для школьников был организован тематический турнир по русским шашкам «Игра Бодянского». Все партии в турнире начинались ходом 1.a3-b4 b6-a5 2.b2-a3 c7-b6 (или 2..a7-b6).

Известный пропагандист и организатор первенств дореволюционной России Павел Николаевич Бодянский (1857-1922) был отличным аналитиком. Он разработал две интереснейшие дебютные системы. В дальнейшем они были названы его именем. Первая – «Игра Бодянского», а вторая – «Обратная игра Бодянского». Оба начала и до сих пор применяются в соревнованиях любого ранга теми шашистами, которые любят острую игру.

В «Игре Бодянского» белые добровольно идут на связку своего левого фланга, рассчитывая в дальнейшем развиваться и захватить центральные поля доски. Чёрные должны препятствовать этому и как можно дольше сохранять связку левого фланга противника.

Соревнования проводились по Швейцарской системе в пять туров, с использованием компьютерной программы «Swiss Master 5». Контролем времени 10 минут на партию каждому участнику.

В результате упорной и бескомпромиссной борьбы первое место в тематическом турнире с результатом 4,5 очка из 5 возможных, занял Максим Шаталов.

По 3,5 очка набрали Кирилл Ветров и Маргарита Шаталова. Лучшие дополнительные показатели вывели на второе место Кирилла.

Победитель и призёры соревнования по русским шашкам награждены грамотами от отдела по делам молодёжи администрации Новооскольского района. Все участники в качестве угощения получили яблоки, которые были освящены на Фестивале «Яблочный Спас» в Корочанском районе.

С.Гончарук – главный судья соревнования