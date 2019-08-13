11 августа Русская Православная Церковь празднует Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских. Это один из самых почитаемых святых на Руси. В филиале шахматного клуба «Мыслитель», который открыт на базе Центральной библиотеки города Новый Оскол прошёл блицтурнир по шахматам, посвящённый Рождеству святителя Николая Чудотворца. Играли по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику. В результате бескомпромиссной борьбы первое место уверенно занял Сергей Гончарук. На второй строчке разместился Алексей Бакланов. Иван Скурятин замкнул тройку призёров. Они награждены грамотами и призами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья».

О.Новикова – секретарь соревнования