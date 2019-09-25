«Рождество Пресвятой Богородицы»

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии – важный церковный праздник, в православии он относится к числу двунадесятых и отмечается 21 сентября.

В этот день в отделе культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол» города Новый Оскол состоялись турниры по шахматам и русским шашкам среди подрастающего поколения любителей интеллектуальных игр.

В турнире по русским шашкам для дошколят и первоклассников победителем стал Максим Пивкин (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»). На второй строчке в турнирной таблице расположился Андрей Рудавин (МБДОУ «Детский сад №10»). Замкнула тройку призёров Алиса Росликова (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»). В турнире по русским шашкам для вторых классов и старше победителем стал восьмиклассник МБОУ «СОШ №2 с УИОП» Никита Дюканов. На втором месте третьеклассница МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» Анастасия Чувакина. Третье место занял одноклассник Никиты – Сергей Федорич.

В шахматном турнире для первоклассников вновь не было равных первокласснику МБОУ «СОШ №2 с УИОП» Максиму Пивкину. Ульяна Масленникова (МБОУ «СОШ №3») заняла второе место, а Алиса Росликова (МБОУ «СОШ №2 с УИОП») заняла третье место.

В шахматном турнире среди девочек вторых классов победителем соревнования стала Дарья Юрченко (МБОУ «СОШ №3»). На втором месте Анастасия Мальцева (МБОУ «СОШ №1 с УИОП»).

Турнир для мальчиков вторых классов и старше выиграл четвероклассник МБОУ «СОШ №2 с УИОП» Данил Грунин. На втором месте третьеклассник МБОУ «СОШ №3» Дмитримй Мелешков. Второклассник МБОУ «СОШ №2 с УИОП» Матвей Михолат занял третье место.

Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами. Всех участников соревнования угостили конфетами.

С.Гончарук – главный судья соревнования