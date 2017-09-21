«Рождество Пресвятой Богородицы»

Опубликовано чт, 21/09/2017 - 22:07 пользователем Маслова Ирина

   Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — важный церковный праздник, в православии он относится к числу двунадесятых и отмечается 21 сентября.

   В МБОУ «СОШ №3» г.Новый Оскол состоялся турнир по шахматам «Рождество Пресвятой Богородицы», в котором принимали участие юные шахматисты начальных классов.

   Играли по швейцарской системе в четыре тура. Контроль времени 30 минут до конца партии с присуждением неоконченных партий.

    Перед началом турнира ребята поздравили Артёма Рикуна дружными аплодисментами, в этот день ему исполнилось 8 лет. От шахматно-шашечного клуба «Белая ладья» он получил скромный подарок.

    В результате именно Артём Рикун занял первое место, набрав 4 очка из 4! (хороший подарок на День рождения).

   На втором месте  – Дмитрий Мелешков. Замкнул тройку призёров – Матвей Погорелов.

   Победитель и призёры награждены грамотами от Районного модельного Дома культуры.

                      С.Гончарук – главный судья соревнования

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Турниры
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