Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — важный церковный праздник, в православии он относится к числу двунадесятых и отмечается 21 сентября.

В МБОУ «СОШ №3» г.Новый Оскол состоялся турнир по шахматам «Рождество Пресвятой Богородицы», в котором принимали участие юные шахматисты начальных классов.

Играли по швейцарской системе в четыре тура. Контроль времени 30 минут до конца партии с присуждением неоконченных партий.

Перед началом турнира ребята поздравили Артёма Рикуна дружными аплодисментами, в этот день ему исполнилось 8 лет. От шахматно-шашечного клуба «Белая ладья» он получил скромный подарок.

В результате именно Артём Рикун занял первое место, набрав 4 очка из 4! (хороший подарок на День рождения).

На втором месте – Дмитрий Мелешков. Замкнул тройку призёров – Матвей Погорелов.

Победитель и призёры награждены грамотами от Районного модельного Дома культуры.

С.Гончарук – главный судья соревнования