«Рождество Иоанна Предтечи»

Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – один из великих христианских праздников, который отмечается всем христианским миром 7 июля по новому стилю.

В этот день, в Малом Зале отдела культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол» города Новый Оскол, состоялись соревнования по шахматам и русским шашкам.

В турнире по русским шашкам первое место занял Данил Рыков (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»). Анастасия Дерварь (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой») показала второй результат. Замкнула тройку призёров Ксения Чан (МБОУ «СОШ №4»).

Шахматные соревнования проходили в нескольких номинациях. Среди девочек младших классов победителем стала Ангелина Глушкова (МБОУ «СОШ №3»). На втором месте Анастасия Мальцева (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»). На третьем – Дарья Юрченко (МБОУ «СОШ №3»).

Среди девочек постарше на первом месте Дарья Булавина (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»). На втором месте – Софья Фартушина (МБОУ «СОШ №3»), на третьем – Дарья Планида (МБОУ «СОШ №3»).

Среди мальчиков первое место занял показавший стопроцентный результат Артём Рикун (МБОУ «СОШ №3»). На втором месте Сергей Катернюк (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»), на третьем – Илья Фартушин (МБОУ «СОШ №3»).

Среди взрослых шахматистов места распределились следующим образом: 1 место – Леонид Мирошников, 2 место – Сергей Гончарук, 3 место – Иван Поиркэ.

Победитель и призёры награждены грамотами и сладкими призами. Всех участников соревнования угостили конфетами.

Н. Уханёва – заведующая отделом культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол»