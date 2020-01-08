Рождественский турнир в Уразово.

4 января в поселке Уразово в спортивном клубе «Русич» состоялся шахматный турнир. Турнир проходил по правилам ФИДЕ в круговую. Контроль времени 10 минут на партию. 16 участников, школьники и ветераны, пять часов выявляли победителя турнира и призеров. С результатом 12,5 очков из 15 первое место, неожиданно для всех, занял ветеран Юрий Елкин. 2-3 места поделили Эдуард Сумин и Сергей Тимко, на очко меньше, набравшие от победителя. На четвертом месте закрепился опытный любитель интеллектуальной игры Александр Твердохлебов с 11 очками и всего пол очка отделили его от призового места. Организатором, участником и судьей соревнования был Николай Толмачев, директор спортивного клуба, «Русич». В процессе игры, на середине дистанции, был сделан 15 минутный перерыв для чаепития, а по окончании, призерам были вручены грамоты от Рожина Алексея Николаевича, главы Уразовской территориальной администрации Валуйского городского округа.

Р. Нуруллин

(5 января 2020 года).