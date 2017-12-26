Рождественский шахматный турнир среди команд начальных классов г.Белгорода.

Завершился первый Рождественский шахматный турнир среди команд начальных классов общеобразовательных школ города Белгорода. Соревнования проходили в рамках городского проекта «Шахматы в школу», стартовавшего в начале учебного года.

Рождественский турнир проводился в два этапа: 1 этап – внутришкольные соревнования; 2 этап – городской турнир. Городской этап был запланирован в трех подгруппах:

19-20 декабря среди среднекомплектных школ на базе МБОУ «Гимназия №2»,

21-22 декабря на базе «Центра образования №1» и заключительный турнир – 25-26 декабря среди малокомплектных школ в шахматном клубе МБУДО «ДЮСШ №4»

По итогам турнира всего приняли участие 33 образовательных учреждения г.Белгорода, общая численность юных шахматистов- -около 150 человек.

В турнире среди среднекомплектных школ:1 место заняла команда МБОУ « Гимназия №2, на втором месте МБОУ «СОШ №48», третье место у команды МБОУ «СОШ №36».

В турнире среди полнокомплектных школ победу одержала дружная команда МБОУ«СОШ №11», второе место у МАОУ «Лицей №9», на третьем месте МБОУ «СОШ №42».

Среди команд среднекомплектных школ лидерство захватила МБОУ СОШ №24 и удержала до последнего тура. На втором месте команда МБОУ СОШ №37, а третье место у прогимназии №51.

Поздравляем призеров и победителей соревнований!