В Алексеевском шахматном клубе им. Б.В.Синева прошли 4-6 января Рождественские шахматные турниры.

В турнире играли 30 шахматистов из Алексеевки, Бирюча и Алексеевского района.

В турнире по быстрым шахматам 1 место занял Собина Павел, набравший 8 очков. Столько же очков у Макаренко Александра, но по дополнительным показателям он стал вторым. 3-4 места поделили Фетисовы, третью ступенью пьедестала занял отец, Фетисов Сергей, а Фетисов Александр (сын) стал четвертым.

В турнире награждались ветераны за лучшие результаты: Драницын Василий, Бабич Иван, Курбанов Кахрамон.

Среди школьников 2005-2007 года рождения, игравших в турнире, лучше всех сыграл: Попов Артем, Макаренко Елизавета и Марченко Владимир.

Среди участников 2008-2010 года рождения призовые места заняли: Плешков Тимофей, Шалаев Артём и Широких Сергей.

Всего приняли участие 30 шахматистов из Алексеевки, Бирюча и Алексеевского района.

В детском турнире без единого поражения финишировал Бескромный Евгений, 2-5 места, набрав по 4,5 очков, поделили соответственно: Зверев Глеб, Заика Трофим, Макаренко Глеб, Демьянов Дмитрий.