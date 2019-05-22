Региональный фестиваль "Мозаика детства" во второй региональной единице -шахматный турнир "Умная игра" п. Дубовое

22 мая в МОУ "Начальная школа п.Дубовое" состоялся Региональный фестиваль "Мозаика детства"шахматный турнир "Умная игра". В соревнованиях приняли участие 10 юных шахматистов из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского городского округа, Яковлевского и Прохоровского района.

Играли по швейцарской системем в 5 туров с контролем времени- 15 минут каждому участнику до конца партии.

По итогам соревнований первое место занял Селиванов Нестор (МБДОУ №47 г. Белгорода, тренер Волошкин В.И.), который набрал 5 из 5 очков. Несмотря на свой юный возраст, Нестор является победителем и призером многих шахматных турниров городского и областного уровня не только среди дошкольников, но и среди шахматистов старшего возраста. А на днях юный шахматист собирается на Первенство России по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет в г. Кострома.

На втором месте Чернов Илья (МБДОУ №54 г.Белгорода, тренер Маслова И.В.). Илья проиграл только победителю. Он также является участником и призером городских и областных соревнований.

Третье место у Пелагейченко Михаила МДОУ "Детский сад №22 г.Строитель, тренер Науменко П.И.). У Миши 3 очка. В свои 6 лет он так же успел наиграть турнирный опыт в соревнованиях районного, городского и областного уровня.

4 и 5 места, набрав также по 3 очка, заняли соответственно Вдовиченко Михаил МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №11 г.Шебекино" и Фёдоров Кирилл МАДОУ "ОК Алгоритм успеха".

Поздравляем победителей и призеров соревнований!