Региональный фестиваль "Мозаика детства" шахматный турнир "Умная игра" -Белгород -финал

18 мая в детском саду №18 «Лучики» города Белгорода прошел финал регионального этапа фестиваля «Мозаика детства» в номинации «Шахматный турнир – «Умная игра».

В турнире играли 10 сильнейших юных шахматистов, представляющие пять районов области: Яковлевский, Шебекинский, Прохоровский, Белгородский и г.Белгород. Прежде чем попасть на эти соревнования ребята прошли строгий отбор: они сражались в отборочных турнирах сначала в своем детском саду, потом в районных (муниципальных) соревнованиях. Сегодня ребята встретились в итоговом региональном этапе.

Играли по швейцарской системе в 4 тура, с контролем времени 15 минут каждому участнику до конца партии. Для некоторых ребят это самый первый турнир такого уровня, а кое-кто уже имеет достаточный опыт игры даже в областных соревнованиях среди школьников. Все юные шахматисты показали хорошую игру, и по окончанию турнира получили сертификаты участников регионального фестиваля, которые им вручил председатель региональной общественной организации "Федерация шахмат", международный гроссмейстер Александр Александрович Иванов.

Победителем в турнире стал белгородец Сыроватский Светослав (ДОУ №74), который выиграл все партии. Тренеруется Светослав в Центре образования №1 (тренер ДЮСШ №4 Окунь О.Л.). А участники, поделившие 2-3 места, проиграли всего лишь по одной партии, причем все дополнительные показатели у них равные. Судейская коллегия приняла решения отдать второе место сразу двоим призерам. Ими стали Матрашилова Елизавета из детского сада №63г.Белгорода (тренер ДЮСШ №4 Окунь О.Л.) и Корзенков Дмитрий из Шебекинского района.

Победители и призёры получат заслуженные награды от департамента образования Белгородской области.