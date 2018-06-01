Региональный этап Президентских игр в Белгороде

30-31 мая в МАНОУ "Шуховский лицей" г.Белгорода прошел региональный этап всероссийских «Президентских спортивных игр». Программа регионального этапа Президентских спортивных игр состояла из соревнований по обязательным видам спорта: плаванию, баскетболу, шашкам, настольному теннису и легкой атлетике.

В соревнованиях по русским шашкам приняли участие 11 команд из городов и районов области. Юноши и девушки играли в отдельных турнирах по швейцарской системе в 7 туров.

Среди девушек победу одержала команда МАУ "Майская гимназия" п. Майский, на втором месте МБОУ "СОШ №6" г.Шебекино. Третье место у команда МБОУ "Волоконовская СОШ №1" Волоконовского района.

У юношей сильнейшими стали хозяева МАНОУ "Шуховский лицей" г.Белгорода, второе место заняла команда МБОУ "Волоконовская СОШ №1" п.Волоконовка, а на третье место вышли ребята из МБОУ "Чернянская СОШ №1" п.г.т.Чернянка.

Поздравляем призеров и победителей!