«Развиваем интеллект»

24 июля в клуб интеллектуальных игр «Филин» города Новый Оскол вновь пришли ребята из шахматно-шашечного клуба «Белая ладья». На этот раз кроме игры «Дженга» они освоили настольную игру «Хоккей».

Потом состоялись турниры по шахматам и русским шашкам. В турнире по русским шашкам первое место заняла София Нагорная (МБОУ «СОШ №3»). На втором месте – Ксения Притулина (МБОУ «СОШ №3»). Ангелина Глушкова (МБОУ «СОШ №3») замкнула тройку призёров.

В турнире по шахматам победителем стала Дарья Булавина (МБОУ «СОШ «1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»). Далее места распределились следующим образом: 2 место – Анастасия Мальцева (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»), 3 место – Александра Богатырёва (МБОУ «СОШ №3»).

Победители и призёры турниров награждены грамотами и сладкими призами. Всех участников соревнования угостили конфетами.

С.Гончарук – главный судья соревнования