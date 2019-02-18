Районный турнир среди пенсионеров

Опубликовано пн, 18/02/2019 - 23:55 пользователем Маслова Ирина

16 - 17  февраля  2019 года  в городском шахматном клубе  состоялся отборочный   турнир по быстрым шахматам среди пенсионеров, членов Валуйского МО «Союз пенсионеров России». Он проходил по правилам ФИДЕ с контролем времени 15 минут на партию каждому участнику.  В первый день было проведено 5 туров, а во второй  -  четыре.  Победителем турнира  с 6 очками из 8 стал опытный ветеран, призер городских и областных  соревнований  Л. Сизиков. На пол очка  меньше у Р. Нуруллина. Третью строчку таблицы занял с 5 очками Н. Никонов. По четыре очка набрали три участника. Это уразовцы А.Твердохлебов, В. Бугаков  и валуйчанин В. Детков. Все они сохраняли шансы до последних туров на попадание в тройку призеров. Также успешно выступили  валуйчанин М.Наливайко и В. Федосеев из села Ураево. Последний, нанес единственное поражение победителю турнира. Старейший участник турнира восьмидесятилетний  В. Карагодин из села Яблоново показал, что есть еще порох в пороховнице и провел ряд успешных партий и  окончаний. Призерам были вручены грамоты и журналы « Шахматное обозрение – 64». Победитель турнира будет представлять Валуйский городской округ на областной спартакиаде пенсионеров в марте месяце в  городе Белгороде.

 

 

                                    Р. Нуруллин, судья соревнований.

                                    А. Судавцев, председатель Валуйского МО

                                    « Союз пенсионеров России».

                                     18 февраля 2019 года.

 

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