Районный турнир среди пенсионеров

16 - 17 февраля 2019 года в городском шахматном клубе состоялся отборочный турнир по быстрым шахматам среди пенсионеров, членов Валуйского МО «Союз пенсионеров России». Он проходил по правилам ФИДЕ с контролем времени 15 минут на партию каждому участнику. В первый день было проведено 5 туров, а во второй - четыре. Победителем турнира с 6 очками из 8 стал опытный ветеран, призер городских и областных соревнований Л. Сизиков. На пол очка меньше у Р. Нуруллина. Третью строчку таблицы занял с 5 очками Н. Никонов. По четыре очка набрали три участника. Это уразовцы А.Твердохлебов, В. Бугаков и валуйчанин В. Детков. Все они сохраняли шансы до последних туров на попадание в тройку призеров. Также успешно выступили валуйчанин М.Наливайко и В. Федосеев из села Ураево. Последний, нанес единственное поражение победителю турнира. Старейший участник турнира восьмидесятилетний В. Карагодин из села Яблоново показал, что есть еще порох в пороховнице и провел ряд успешных партий и окончаний. Призерам были вручены грамоты и журналы « Шахматное обозрение – 64». Победитель турнира будет представлять Валуйский городской округ на областной спартакиаде пенсионеров в марте месяце в городе Белгороде.

Р. Нуруллин, судья соревнований.

А. Судавцев, председатель Валуйского МО

« Союз пенсионеров России».

18 февраля 2019 года.