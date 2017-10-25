«Районные соревнования по шахматам в зачёт 60-й спартакиады школьников в Новом Осколе»

25 октября, В Читальном зале Центральной районной библиотеки города Новый Оскол, завершились районные соревнования по шахматам в зачёт 60-й спартакиады школьников. На первом этапе 20 школ были разбиты на зоны и сыграли по круговой системе. Победители своих зон и две команды из городских школ встретились в групповых турнирах и сыграли также по круговой системе. В завершении, команды, занявшие в своих группах первые места, играли матч за 1-2 место, команды, занявшие вторые места, играли матч за 3-4 место и т.д.

В своих подгруппах бесспорными лидерами были команды МБОУ «СОШ № 2» и МБОУ «СОШ № 3». Они и встретились в финале в матче за первое место. Матч получился упорным и закончился вничью 2,5:2,5. По дополнительным показателям победила команда МБОУ «СОШ № 2» за которую в порядке досок играли:1.Владимир Марынычев, 2.Кирилл Чудных, 3.Максим Коркин, 4.Олеся Подлесная, 5.Лилия Грибкова. Команда МБОУ «СОШ № 3» заняла второе место. В матче за третье место команда МБОУ «Голубинская СОШ» обыграла команду «Прибрежная ООШ» со счётом 3:2.

Команды, занявшие первые три места, награждены грамотами от Управления образования администрации муниципального района «Новооскольский район».

С.Гончарук – главный судья соревнования