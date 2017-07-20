Каникулы у шахматистов ДЮСШ №4 г.Белгорода начались буднично: городской турнир "Здравствуй, лето!", областные турниры по быстрым шахматам и блицу. Захотелось чего-то нового и необычного. И вот, трое школьников: Синцарев Михаил, Смолякова Елена и Бутко Анна вместе со своим тренером -Волошкиным Владимиром Ивановичем решили попробовать свои силы на выезде, в Крыму, в г.Феодосия (Богом данная).

Для знакомства с Крымом необходимо посетить не только Севастополь и Ялту, но и Феодосию. Ведь именно здесь жили Айвазовский и Грин, великолепно отразившие море в своём творчестве. Если Айвазовский вошёл в историю как морской художник №1 (более 4-х тысяч картин о море!), то слава Грина ещё впереди. Совсем недавно в Санкт-Петербурге стали проводить красочные праздники школьников-выпускников "Алые паруса", во время которых в водах Невы появляется единственный в мире корабль с алыми парусами. Алые паруса - символ веры и надежды в лучшее будущее для вступающих в жизнь молодых людей. А ведь придумал "Алые паруса" и другие полуфантастические рассказы о море А.Грин. Санкт-Петербургский праздник "Алые паруса" признан самым массовым и оригинальным праздником Европы!

Поездка в Крым для любого школьника - путешествие в сказку: необыкновенная природа, воздух, горы, море, корабли, экскурсии. А если к этому добавить занятие любимым делом, то получается сочетание очень приятного с очень полезным.

Турнир "Феодосийский залив", посвященный 200-летию И.Айвазовского проводился по швейцарской системе в 9 туров в двух залах "Музея древностей". В нем приняло участие более 50 шахматистов из Москвы, Архангельска, Белгорода и Крыма.

В выходной день участники совершили необычную экскурсию в Коктыбель (Голубые вершины). Сначала 4-х часовой подъем на гору Карадаг, затем спуск и возвращение морем. Погода решила как буд-то испытать нас. Как только заняли места на небольшом кораблике, поднялся ветер и пошёл сильный дождь. Нам выдали плащи, но они спасали от дождя, но ни от холода. Несмотря на плохую погоду, капитан рискнул пройти сквозь "Золотые ворота" - небольшое пространство, расположенное в отдаленной от берега скале. Мы действовали по инструкции: загадали желание (два первых места!) и бросили две монеты в море. Самое удивительное, что оба наших желания сбылись. Спасибо, "Золотые ворота!"

В турнире шахматистов до 11 лет не было равных третьекласснику гимназии №2 Синцареву Михаилу. Он одержал 8 побед при одной ничье и за 2 тура до конца обеспечил себе главный приз - Кубок за 1 место. Второй турнир - блиц. Играть с ровесниками - взять второй кубок без борьбы - это не наш метод. Синцарев решил играть в блиц в группе сильнейших! Получилось почти как у Высоцкого:

Можно свернуть, обрыв обогнуть

Но мы выбираем трудный путь

Опасный, как таёжная тропа...

Если гроссмейстер Иванов и взрослые кандидаты показались сильнее, то со страшими школьниками Миша боролся на равных. И фортуна улыбнулась ему. В упорнейшей борьбе он выиграл партию последнего тура, и набрав 5,5 из 9 получил второй Кубок за 1 место среди школьников до 15 лет. Также выше своих возможностей выступила и шестиклассница 39 школы Бутко Анна. Она дважды была второй среди девочек до 15 лет. Смолякова Лена не смогла стать призером и заняла 6 место. Помимо купания в море, игры в турнире, посещения Коктыбеля, белгородцы посетили музеи Феодосии: А Грина, И.Айвазовского, сестер Цветаевых.

Поездка всем понравилась, и появилось желание побывать когда-нибудь ещё в этом сказочном уголке России - Республике Крым.

Тренер-преподаватель МБУДо "ДЮСШ №4" Волошкин Владимир Иванович