«Привет, август!»

1 августа в Большом зале отдела культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол» города Новый Оскол собрались любители шахмат и русских шашек для участия в турнирах «Привет, август!»

Перед началом присутствующие участвовали в мероприятии по ознакомлению с игрой-ходилкой «Путешествие к центру Земли Белгородской». После интересной игры, в которой каждый мог бросить большой кубик, начались баталии на 64-х клеточной доске.

В шахматном турнире среди первоклассников победителем стал Максим Пивкин (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»). Ульяна Масленникова (МБОУ «СОШ №№») заняла второе место, а Анна Щекина (МБОУ «СОШ №4») – третье.

В турнире по шахматам, где сражались юные шахматисты со второго класса и старше, первое место занял Никита Голенко (МБОУ «СОШ №3»). На второй строчке в турнирной таблице расположилась Дарья Булавина (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени княжны Ольги Николаевны Романовой»). Виктор Секретарёв (МБОУ «СОШ №2 с УИОП») замкнул тройку призёров.

В турнире по русским шашкам победу снова одержала София Нагорная (МБОУ «СОШ №3»). На втором месте Ксения Притулина (МБОУ «СОШ №3»). Третье место заняли Полина Коробова (МБОУ «СОШ №3») и Валерия Резванова (МБОУ «СОШ №3»).

Победители и призёры награждены грамотами. Всех участников угостили конфетами и шоколадными батончиками.

С.Гончарук – главный судья соревнования