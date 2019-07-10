«Престольный праздник в Успенском соборе»

5 июля в Успенском соборе города Новый Оскол отмечали престольный праздник св. вмч. Параскевы, наречённой Пятницей.

18 девчонок и мальчишек собрались в Воскресной школе Успенского собора, чтобы «сразиться» в русские шашки. Соревнования проходили по круговой системе.

В турнире мальчиков старших классов победителем стал Максим Коркин (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»). Второе место занял Илья Фартушин (МБОУ «СОШ №3»), а третье – Кирилл Белов (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»).

У мальчиков 1-4 класса первое место занял Михаил Прокопенко (МБОУ «СОШ №3»), на втором месте Денис Казанцев (МБОУ «СОШ №3»), на третьем Максим Морозов (МБОУ «СОШ №3»).

В турнире девочек места распределились следующим образом: София Нагорная (МБОУ «СОШ №3») – 1 место, Анастасия Дерварь (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой») – 2 место, Анна Масленникова (МБОУ «СОШ №3) – 3 место.

Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами. Грамоту и сладкий приз получила самая юная участница соревнования София Тищенко МБДОУ «Детский сад №2 «Умка». Для участников соревнования было организовано чаепитие с конфетами и печеньем.

С.Гончарук – главный судья соревнования

есто – Леонид Мирошников, 2 место – Сергей Гончарук, 3 место – Иван Поиркэ.

Победитель и призёры награждены грамотами и сладкими призами. Всех участников соревнования угостили конфетами.

Н. Уханёва – заведующая отделом культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол»