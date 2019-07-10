«Престольный праздник в Успенском соборе»

Опубликовано ср, 10/07/2019 - 21:06 пользователем Маслова Ирина

 5 июля в Успенском соборе города Новый Оскол отмечали престольный праздник св. вмч. Параскевы, наречённой Пятницей.

   18 девчонок и мальчишек собрались в Воскресной школе Успенского собора, чтобы «сразиться» в русские шашки. Соревнования проходили по круговой системе.

   В турнире мальчиков старших классов победителем стал Максим Коркин (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»). Второе место занял  Илья Фартушин (МБОУ «СОШ №3»), а третье – Кирилл Белов (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»).

   У мальчиков 1-4 класса первое место занял Михаил Прокопенко (МБОУ «СОШ №3»), на втором месте Денис Казанцев (МБОУ «СОШ №3»), на третьем Максим Морозов (МБОУ «СОШ №3»).

   В турнире девочек места распределились следующим образом: София Нагорная (МБОУ «СОШ №3») –  1 место, Анастасия Дерварь (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»)  –  2 место, Анна Масленникова (МБОУ «СОШ №3) – 3 место.

   Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами. Грамоту и сладкий приз получила самая юная участница соревнования София Тищенко МБДОУ «Детский сад  №2 «Умка». Для участников соревнования было организовано чаепитие с конфетами и печеньем.

                       С.Гончарук – главный судья соревнования

есто – Леонид Мирошников, 2 место – Сергей Гончарук, 3 место – Иван Поиркэ.

 

   Победитель и призёры награждены грамотами и сладкими призами. Всех участников соревнования угостили конфетами.

           Н. Уханёва – заведующая отделом культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол»

   

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