«Преображение Господне (Яблочный Спас)»

19 августа Русская Православная церковь празднует великий христианский праздник — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздник Преображения Господнего принадлежит к 12 наибольшим православным праздникам. В народе этот день называют Вторым Спасом. Это традиционный праздник урожая — в церквях освящают плоды земли, то есть, яблоки, груши, сливы. Наибольшей популярностью и почетом пользуются яблоки, даже существует еще и третье название праздника — Яблочный Спас.

В Воскресной школе успенского Собора города Новый Оскол в этот день проходили турниры по шахматам и русским шашкам. Играли с контролем времени 20 минут до конца партии. Если на какой-нибудь доске партия затягивалась, то подставляли электронные шахматные часы и доигрывали с контролем времени 3 минуты + 2 секунды на ход каждому участнику.

Перед началом соревнования участники поздравили Алёну Колесниченко с Днём рождения, которой в этот день исполнилось 13 лет. От шахматно-шашечного клуба «Белая ладья» она получила в подарок шахматную книгу.

В шахматном турнире сразу три участника пришли к финишу, имея одинаковое количество очков и одинаковые дополнительные показатели. Между ними был проведён дополнительный турнир с часами. Контроль времени 3 минуты + 2 секунды на ход, начиная с первого, каждому участнику.

Победителем соревнования стал Алексей Бакланов. Второе место занял Максим Коркин, а третье – Артём Рикун. В турнире, в котором играли девочки, первое место заняла Мария Мамедова, второе – Дарья Булавина, третье – Алёна Колениченко.

В турнире среди мальчиков до 9 лет первое место занял Виктор Секретарёв. На втором месте – Артём Базилевский, на третьем – Матвей Михалат.

В турнире по русским шашкам среди мальчиков первое место занял Кирилл Белов, второе – Рман Шпинев, третье – Дмитрий Дерварь.

В турнире по русским шашкам среди девочек победила София Нагорная. Анастасия Дерварь заняла второе место. Ксения Чан замкнула тройку призёров.

Победители и призёры шахматно-шашечных баталий награждены грамотами и сладкими призами. Всех участников угостили свящёнными яблоками. Закончились соревнования чаепитием с конфетами и печеньем.

С.Гончарук – главный судья соревнования