«Преображение Господне»

19 августа Русская Православная церковь празднует великий христианский праздник – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Великий праздник Преображения Господня ещё называют Яблочным Спасом.

В Воскресной школе Успенского Собора города Новый Оскол собрались любители шахмат и шашек для проведения баталий в честь христианского праздника.

В турнире по русским шашкам первое место со стопроцентным результатом заняла Ксения Притулина (МБОУ «СОШ №3»). На втором месте Полина Коробова (МБОУ «СОШ №3»). Данил Рыков (МБОУ «СОШ №2 с УИОП») замкнул тройку призёров.

В турнире по шахматам, где сражались ученики 1-2 классов, победителем соревнования стал Максим Пивкин (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»). Второе место заняли два участника – Алексадра Богатырёва (МБОУ «СОШ №3») и Ульяна Масленникова (МБОУ «СОШ №3»).

Анастасия Мальцева (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой») заняла третье место.

В турнире по шахматам, в котором приняли участие ученики 3 класса и старше, первое место занял Данил Грунин (МБОУ «СОШ №2»). Сергей Катернюк (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой») занял второе место. Эмилия Белоусова (МБОУ «СОШ №3») замкнула тройку призёров.

В шахматном турнире для взрослых шахматистов первое место занял Алексей Бакланов. Артём Рикун (МБОУ «СОШ №3») разместился на второй строчке в турнирной таблице. Третье призовое место занял Иван Погиркэ.

Победители и призёры награждены грамотами. Всех участников соревнования угостили освящёнными яблоками и вручили на память о мероприятии шариковые ручки.

С.Гончарук – главный судья соревнования