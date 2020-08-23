19 августа 2020 года клуб ветеранов «Мыслитель» в Центральном парке традиционно провел празднование Яблочного Спаса (Преображения Господня). Руководитель клуба-член Общественной палаты Белгородской области Владимир Зацепин, открыв праздник, предоставил слово гостю клуба - председателю ассоциации Совета территорий округа №4 Пашкову Александру Александровичу, который поздравил собравшихся с праздником и пожелал успехов участникам предстоящего блиц-турнира по шахматам.

В концерте, прозвучавшем в честь праздника, приняли активное участие скрипачка Марина Решетникова, певицы Надежда Алексеева и Альвина Ковалева, поэтесса Клавдия Ширяева.

В блиц-турнирах по шахматам победители и призеры получили дипломы, медали и призы, а остальные участники грамоты за участие в турнире. У юношей первым стал Синцарев Михаил, у девушек – Морозова Анна, у ветеранов-мужчин – Мотузный Анатолий, у ветеранов-женщин – Скрипникова Вера.

Клуб ветеранов «Мыслитель» искренне благодарит за огромную помощь в организации и проведении яркого праздника Пашкова Александра Александровича, Михайлюкова Евгения Петровича, Косова Александра Владимировича, Маслову Ирину Владимировну.

Праздник удался!

Председатель клуба "Мыслитель" В.П.Зацепин