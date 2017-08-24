По сложившейся традиции, 22 августа, клуб ветеранов «Мыслитель» совместно с Общественной палатой Белгородской области устроили для шахматистов г.Белгорода праздник в честь Дня Государственного флага России. После сбора у Областной библиотеки участники прошли под флагом России до шахматного павильона в парке им.Ленина, где их поздравили с праздником представительница «Партии пенсионеров» Валентина Михайловна Милюкина, работник центра адаптивного спорта Виталий Грицаев, член Общественной палаты Белгородской области Владимир Зацепин, известные шахматисты – Владимир Волошкин и Анатолий Матузный. После приветственных речей шахматисты читали стихи, фотографировались под флагом России, а затем в библиотеке провели три блиц-турнира: основной, женский и детский.

В основном турнире победил Игорь Морозов, вторым стал Саша Безухов, третьим – юный школьник Ваня Сергиенко, который при относительно сильном составе игроков, сумел опередить своих более именитых взрослых соперников. В женском турнире 1-2 места поделили Нина Жерносек и Клавдия Малинина, третьей стала Вера Скрипникова. В детском турнире, при 15 участниках, победил Семен Харченко, второй стала Оля Петровская, третьим – Владислав Вологин.

Все победители и призеры турниров получили дипломы и грамоты от спорткомитета г.Белгорода, в детском турнире, участники, не сумевшие стать призерами, были награждены грамотами от федерации шахмат г.Белгорода, за участие в празднике – День Государственного флага России.

Хочется отметить большую заслугу в организации и проведении детского турнира тренера ДЮСШ №4 Волошкина Владимира.

Праздник удался!

Председатель клуба «Мыслитель», член общественной палаты Белгородской области Зацепин Владимир Павлович