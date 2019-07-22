«Праздник шахмат в Волоконовке»

20 июля гости к волоконовцам на праздник прибыли любители шахмат из г. Валуек, г. Нового Оскола и г. Шебекино.

После приветствия зам главы администрации Волоконовского района по социальной политике Г.Н.Часоввской было вручено благодарственное письмо и памятный приз ветерану шахмат Евдокимову Ивану Михайловичу.

Открыл программу праздника конкурс по шахматной композиции (решение задач и этюдов). Командам роздали задания и по два комплекта шахмат. По истечении контрольного времени были подведены итоги этого конкурса. Лучше всех с этим справилась команда из города Новый Оскол: Сергей Гончарук (капитан команды), Сергей Безгин, Иван Скурятин, Алексей Бакланов, Надежда Спесивцева. Им удалось безошибочно решить почти все конкурсные задания и обойти второго призёра, команду из города Шебекино. Команда посёлка Волоконовка заняла третье место.

В блицтурнире по шахматам приняло участие 28 шахматистов. Играли по швейцарской системе в семь туров. Контроль времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

Два участника набрали по 6,5 очков из 7 возможных. По дополнительным показателям первое место занял Василий Заболоцких (пгт. Волоконовка). На втором месте Сергей Безгин (г. Новый Оскол). Замкнул тройку призёров, набравший 5,5 очков, Алексей Бакланов (г. Новый Оскол).

В командном зачёте учитывались результаты трёх лучших участников из каждой команды:

1 место – команда города Новый Оскол, 2 место – команда посёлка Волоконовка, 3 место – команда города Шебекино.

В шахматной викторине победил Дмитрий Козлов (с. Покровка, Волоконовского района).

В конкурсе шахматных анекдотов и шуток победителем признан Леонид Нагорский (пгт. Волоконовка).

Победители конкурсов, викторин и турнира награждены грамотами администрации Волоконовского района и призами. По окончании мероприятия всех пригласили на обед.

Андриянов А.П. – судья соревнования