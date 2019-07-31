Праздничные мероприятия в честь 76-летия победы на Курской дуге

В честь 76-летия победы на Курской дуге клуб ветеранов «Мыслитель» совместно с местным отделением партии «Единой России» г.Белгорода организовали и провели праздничные мероприятия.

Началось всё с минуты молчания. Затем совместно исполнили гимн России. По традиции солировали подполковник Аркадий Бармин и школьница Вероника Серовикова. Потом выступили ветераны клуба, которые помнят и дни Курской битвы и страшные годы войны.

В ярком концерте приняли участие и взрослые и дети, а зрители дружно подпевали артистам, исполнявшим песни военных лет.

В шахматных турнирах приняли участие около 70 человек. В мужском турнире ветеранов первым стал Анатолий Мотузный, среди женщин ветеранов - Рита Гавриленко, а в общем зачете убедительную победу одержал Евгений Некипелов. Среди мальчиков победил Белов Евгений, а у девочек – Гребцова Анастасия.

Все участники турниров получили грамоты и сладкие подарки от представителей партии «Единая Россия».

По всеобщему признанию ветеранов клуба «Мыслитель» и других участников шахматных турниров, данное мероприятие стало одним из лучших за последние годы.

Клуб ветеранов «Мыслитель» выражает благодарность секретарю местного отделения партии «Единая Россия» г.Белгорода, председателю Белгородского городского Совета Медведевой Ольге Ильиничне, а также члену Общественной палаты Белгородской области, директору Белгородской государственной универсальной научной библиотеки Рожковой Надежде Петровне за всестороннюю помощь и поддержку в проведении мероприятия.