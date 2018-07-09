Православный шахматный фестиваль, посвященный Всероссийскому дню Семьи, любви и верности

Соревнования прошли по благословению настоятеля Смоленского собора г.Белгорода протоиерея Павла Вейнгольда и под руководством управления по физической культуре и спорту администрации г. Белгорода.

Мероприятия проводились 6-8 июля в шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 г. Белгорода.

В этом году, в рамках фестиваля было два турнира: открытое личное первенство Воскресной школы среди мальчиков и девочек 2005 г.р. и моложе, а также традиционный семейный турнир.

6 июля, в основном зачете личного первенства Воскресной школы среди мальчиков 1-2 места поделили Шалопутов Андрей и Сергиенко Иван, более высокий дополнительный показатель вывел Андрея на 1 место, 3-4 поделили Часовской Сергей и Лохман Борис.

У девочек в основном зачете первой стала Коваль Екатерина, выигравшая все партии. На втором месте Тичак Ксения, 3-5 места поделили Воловикова Виктория, Буданова Маргарита и Дикунова Алена.

В дополнительном зачете первенства среди воспитанников Воскресной школы сразу три мальчика набрали одинаковое количество очков. Дополнительные показатели расставили ребят по местам: 1 место - Белов Евгений, 2 место - Воронин Андрей, 3 место - Шатохин Афанасий.

У девочек Воскресной школы лучший результат набрала Марунич Дарья, на втором месте – Гребцова Анастасия, 3 место заняла Нерубенко Анна.

7 июля в рамках фестиваля состоялся традиционный Семейный турнир, посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности. 8 июля православные люди отмечают день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.

Перед участниками турнира выступил постоянный участник семейного турнира, Гармажанов Геннадий Германович. Он поздравил всех с праздником и прочитал свои новые стихи.

В составе каждой команды было 3 человека. Итоги соревнований подводились в двух зачетах: среди семейных команд Смоленского собора и команд, представляющие другие православные приходы города и области.

1 место заняла команда семьи Ворониных (Смоленский собор г. Белгорода), набравшая 15, 5 очков. Капитан команды Воронин Лев играл со своими дядями Андреем и Владимиром.

Среди Семейных команд представляющих храмы города Белгорода и области, лучший результат у семьиДикуновых (Храм Архангела Гавриила г.Белгород), у них 12 очков. За команду играли Артем с дедушкой Игорем Андреевичем и младшей сестрой Аленой. На втором месте многократные чемпионы и призеры прошлых лет, семья Гармажановых из Ивнянского района (Храм Вознесения Господня с.Кочетовка), в составе которой играли Геннадий Германович, его дочь Анна и внук Константин. Команда набрала 10 очков.

На третьем месте команда семьи Фартушиных из Нового Оскола (Собор Успения Пресвятой Богородицы), за которую играли Гончарук Сергей Валериевич и его дети Илья и Софья – 6,5 очков.

Хочется отметить команду семьи Товкаловых из Успенского храма п.Чернянка, в которой сражались Тимур Федорович и его сыновья Андрей и Антон. Команда впервые приняла участие в фестивале и сыграла достойно, заняв 4 место.

Среди шахматных команд Смоленского собора на втором месте – Беловы. Команду представляли: дошкольница Мария с братом Евгением и папой Олегом Евгеньевичем.

Третье место среди семей Воскресной школы заняла команда Шатохиных, также впервые принявшая участие в таких соревнованиях и сразу добившаяся успеха. За команду сражались Афанасий и его родители: Валерий Алексеевич и Людмила Оттеловна.

Торжественное награждение прошло в Воскресной школе Смоленского собора. Призеры личного первенства были награждены медалями и дипломами управления по физической культуре и спорту администрации г.Белгорода, а также призами от Смоленского собора. Призёры семейного турнира в основном и дополнительных номинациях получили дипломы, медали, призы и кубки.

Награды призерам вручил клирик Смоленского собора протоиерей Игорь Кобелев.