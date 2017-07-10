Православный шахматный фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности.

7- 8 июля в шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 г. Белгорода прошел Православный шахматный фестиваль.

Соревнования прошли по благословению настоятеля Смоленского собора г.Белгорода протоиерея Павла Вейнгольда, под руководством управления по физической культуре и спорту администрации г. Белгорода и при поддержке молодёжного совета территории №27 г.Белгорода.

В программе фестиваля было два турнира:

открытое первенство Воскресной школы Смоленского собора по шахматам среди мальчиков и девочек до 14 лет и семейный Православный турнир.

Традиционный фестиваль приурочен празднованию памяти святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака.

7 июля состоялось открытое первенство Воскресной школы. На открытии соревнований в шахматном клубе ДЮСШ №4 с приветственными словами выступил почетный председатель федерации шахмат г.Белгорода, член общественной палаты Белгородской области Зацепин Владимир Павлович.

В основном зачете среди мальчиков победу одержал Часовской Сергей, 2-4 места поделили соответственно Сергиенко Иван, Воронин Лев и Ламзин Николай. У девочек в основном зачете первой стала Тичак Ксения, которая выиграла все партии. 2-4 места также поделили Смирнова Дарья, Калашникова Ирина и Нестерова Мария. Все призеры и победители – воспитанники шахматного отделения ДЮСШ №4 г.Белгорода.

В дополнительном зачете первенства среди воспитанников Воскресной школы среди мальчиков первое место занял Белов Евгений, на втором - Клименко Александр, 3 место у Чернова Ильи. У девочек лучший результат у Будановой Маргариты, на втором месте – Ильинская Анна, 3 место заняла Межевикина Ева, 4-5 места поделили Марунич Дарья и Нерубенко Анна.

8 июля в рамках фестиваля состоялся традиционный Семейный турнир. Перед участниками турнира выступил председатель молодёжного Совета территории № 27 Илья Манышев, он поздравил всех с праздником Днём Семьи, Любви и Верности, отметив особую значимость этого праздника для нашего государства. Молодёжный Совет впервые выступил соорганизатором данного мероприятия. В составе каждой команды было 3 человека. В общем зачете 1 место (в четвертый раз!) заняла команда семьи Гармажановых из Ивнянского района (Храм Вознесения Господня с.Кочетовка), в составе которой играли Геннадий Германович, его дочь Анна и внук Константин. Геннадий Германович перед началом соревнований прочитал свои новые стихи, которые очень понравились участникам соревнований.

На втором месте команда семьи фартушиных их Нового Оскола (Собор Успения Пресвятой Богородицы), за которую играли Гончарук Сергей валериевич и его дети Илья и Софья. Третье место заняла команда Батулиных (Николо- Иоасафовский собор г.Белгорода). Капитан команды Батулин Матвей играл с дедушкой Алексеем Владимировичем и дядей Вадимом Михайловичем.

Среди семей Воскресной школы Смоленского собора победу одержала дружная команда Ворониных (в составе играли Воронин Лев и его дяди Андрей и Владимир). Второе место у семьи Марунич, за которую выступили сестры Амина и Дарья, и их бабушка Екатерина Степановна. Семья Будановых на третьем месте (третьеклассница Маргарита играла вместе с дядями Александром и Русланом). Четвертое место заняла команда семьи Васицких, в которой стажались папа Андрей Валерьевич и его дочери Алика и Элина.

Торжественное награждение прошло в Воскресной школе Смоленского собора. Призеры личного первенства были награждены медалями и дипломами управления по физической культуре и спорту администрации г.Белгорода, а также призами. Грамотами и призами были награждены самые юные участники соревнований дошкольники Морозова Анна и Андросов Владимир. Призёры семейного турнира получили дипломы, медали и призы от организаторов соревнований молодёжного совета территории №27 г. Белгорода. Командам-победителям вручены Кубки.

Награды призерам вручали: настоятель Смоленского собора протоиерей Павел Вейнгольд и председатель молодёжного совета территории №27 г. Белгорода Манышев Илья.