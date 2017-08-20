Поздравляем Широких Ивана с очередной победой!

Летом, сильнейшие шахматисты шахматного клуба Центра образования №1 разъезжаются на турниры за пределы Белгородской области.

Так, 4-х кратный чемпион области Иван Широких участвовал в турнире- «Кубок Смоленской области по классическим шахматам среди юношей». Несмотря на то, что Иван был одним из самых младших в турнире по возрасту, он проявил свои лучшие качества, боролся в каждой партии «до королей», весь турнир находился в группе лидеров. И, набрав 7 очков из 8 возможных, уверенно занял 1 место. В награду Иван получил кубок и хороший приз. Кроме этого, Ивана пригласил на свои занятия международный мастер, Юрий Алексеевич Мешков.

Мама Ивана, которая сопровождала его на турнир, отметила отличную организацию соревнования и доброжелательную обстановку на турнире.

Поздравляем Ивана с очередной победой!

Тренер Окунь Л.Н.