Поздравляем с победой!

Белгородец победил на чемпионате ЦФО Росгвардии по шахматам.

Турнир проходил в Москве. В нём приняли участие более 60 военнослужащих и сотрудников территориальных Управлений и воинских частей оперативно-территориального объединения. По итогам турнира в личном первенстве абсолютным чемпионом, уже третий год подряд, стал начальник отдела организации, внедрения и эксплуатации инженерно — технических средств охраны и безопасности ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области» подполковник полиции Сергей Головко. В командном зачёте серебряным призёром стали представители Управления Росгвардии по Белгородской области, первое место заняли представители Главного управления Росгвардии по г. Москве, замкнули тройку лидеров шахматисты владимирского областного управления Росгвардии. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской областиhttps://www.belnovosti.ru/sport/2020/03/05/id85626#hcq=8keCbUr