Поздравляем победительницу Тургеневского шахматного турнира

18 июля в преддверии Международного дня шахмат в орловской усадьбе-заповеднике Спасское-Лутовиново состоялся первый Тургеневский шахматный турнир. Почетными гостями турнира стали шестой президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ), первый Президент Республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов и известный гроссмейстер, чемпион мира среди юношей в 1975 году Валерий Чехов. Сам турнир проходил на аллеях усадьбы Ивана Тургенева. Он объединил 70 профессиональных спортсменов из семи регионов нашей страны. В этапе Гран-При Орловской области по блицу приняла участие Дорохина Елизавета, которая с результатом 6 очков из 9 заняла 1 место среди девушек.

Поздравляем Лизу с очередной победой!