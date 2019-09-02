Поздравляем победительниц "Брянского леса"

С 23 по 31 августа в Брянске проходил шахматный фестиваль "Брянский лес". Соревнование собрало 135 участников из 18 регионов России, а также представителей Беларуси. Фестиваль проводился в ГРК «Гостиный дом». В рамках фестиваля прошли четыре соревнования: этап Детского Кубка России среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет, открытый турнир «Брянский лес – 2019», этапы Кубка ЦФО среди мужчин и женщин по быстрым шахматам и блицу.Этап Детского Кубка России собрал юных шахматистов из 18 регионов России, которые боролись за призы в восьми категориях и получили кубковые очки в семи из них.

В соревнованиях принимали участие две шахматистки из нашей области. Это Ельникова Милена и Дорохина Елизавета.

Обе девушки заняли призовые места в своих возрастных категориях. Милена стала победительницей до 13 лет, а Лиза заняла первое место среди девушек до 15 лет.

Поздравляем победительниц и желаем им много новых побед!

Дополнительную информацию можно узнать здесь http://www.ruchess.ru/news/all/v_bryanske_zavershilsya_traditsionnyy_fes...