Поздравляем победителей Президентских игр!

В Туапсе в детском оздоровительном лагере «Орлёнок»с 9 по 30 сентября прошли финальные соревнования Президентских спортивных игр».

Нашу область представляли учащиеся 2006-2007 года рождения МБОУ СОШ № 50.Белгорода.

На финальном этапе первенство оспаривали 84 команды со всех регионов России. Общий зачет определяли по суммарному результату в 4 видах спорта: баскетбол 3х3, настольный теннис, шашки и лёгкая атлетика. Белгородские школьники впервые стали победителями Президентских игр!

Наилучший результат они показали в шашечных турнирах. Мальчики (Юсиф Кулиев, Артур Колесник и Артур Мовсесян), заняли 2 место, пропустив вперед только «хозяев поля», Краснодарский край.

Команда девочек (Игнатова Анастасия, Илюхина Соня и Дюмина Ирина) уверенно заняли 1 место, опередив ближайших преследователей на 3 очка. Анастасия Игнатова показала 100% результат, выиграла все партии на 1 доске. Победителей Президентских игр по шашакам готовил тренерский коллектив в составе: Копылов Евгений Васильевич, Зобов Евгений Семенович, Игнатова Наталья Евгеньевна.

Поздравляем победителей!