Традиционный Полуфинал первенства Воскресной школы Смоленского собора по шахматам завершился. В соревнованиях приняли участие 22 человека.

Играли в трех турнирах: в турнире «А» участвовали юноши 2006-2009 г. рождения, в турнире «В» играли девушки 2006-2009 г.р. и самый масоовый турнир «С» в котором играли девочки и мальчики 2010 г.р. и моложе.

По итогам турниров среди юношей 1 место занял Белов Евгений, 2 место уверенно «взял» Куриленко Даниил, а третье место поделили Литвинов Иван, Шатохин Афанасий и Воронин Андрей.

У девушек Васицкая Алика стала победительницей, второе место у Гребцовой Елизаветы и на третье место вышла Шихарева Надежда.

Среди юных шахматистов победу одержал Губарев Матвей, 2 место у Приходько Ярослава, третье место занял дошкольник Назаров Владимир.

Белова Мария, набрав 13.5 из 14 очков уверенно заняла 1 место, на второе место, с результатом 11 очков из 14, вышла Карпенко Варвара, третье место заняла Кулешова София, в ее активе 10 очков.

Все участники соревнований получили призы и подарки, а призеры во всех турнирах награждены грамотами Смоленского собора и медалями.

Финал открытого первенства Воскресной школы планируется, как обычно, на Православном фестивале, который пройдет в день семьи, любви и верности в июле.